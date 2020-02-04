В Сети появились видео с опустевших улиц китайских городов. ВИДЕО

Кадры из закрытых на карантин китайских годов — наглядная демонстрация того, что страх перед коронавирусом не напрасен

https://youtu.be/_kbcMpEfA1U

Китайские города-миллионники, которые сегодня закрыты на карантин из-за угрозы распространений коронавируса, вызывающего "новую пневмонию", сегодня выглядят вымершими.

Население старается не выходить из своих домов без крайней на то необходимости, всерьез опасаясь за собственное здоровье.

В Сети растет число видеороликов, снятых в опустевших городах…