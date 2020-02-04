Кадры из закрытых на карантин китайских годов — наглядная демонстрация того, что страх перед коронавирусом не напрасен
Китайские города-миллионники, которые сегодня закрыты на карантин из-за угрозы распространений коронавируса, вызывающего "новую пневмонию", сегодня выглядят вымершими.
Население старается не выходить из своих домов без крайней на то необходимости, всерьез опасаясь за собственное здоровье.
В Сети растет число видеороликов, снятых в опустевших городах…
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.