Украинский политолог: научите кто-нибудь Зеленского думать, что говорит

Юрий Романенко, украинский политолог, удивлен "некомпетентностью" президента страны, Владимира Зеленского.

Очередной "ляп", по мнению политолога, украинский лидер допустил во время пресс-конференции, которую проводил совместно с президентом Турции по итогам прошедших двусторонних переговоров.

Об этом Романенко написал в своем Telegram-канале.

Он считает, что выраженные Зеленским соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Идлибе, были "политической ошибкой".

"Мы, Украина, которая уже шестой год находится в состоянии гибридной войны, знаем и понимаем как никто боль такой потери", — заявил президент Украины. Скажите уже кто-нибудь Зеленскому, что турецкие военные находятся на территории Сирии и в этом случае благоразумно было промолчать!"

— написал Романенко.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне, 3 февраля, с рабочим визитом посетил Украину. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.