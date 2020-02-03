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В Южной Осетии погиб российский советник с женой

Мир

Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики, доктор медицинских наук Игорь Галь погиб вместе с женой в Цхинвале. По предварительным данным, он скончался от отравления угарным газом. Сейчас в квартире советника работают эксперты.

Галь вместе с женой работал в Цхинвале с 2016 года. Он курировал реформирование республиканского здравоохранения.

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