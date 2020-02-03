Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики, доктор медицинских наук Игорь Галь погиб вместе с женой в Цхинвале. По предварительным данным, он скончался от отравления угарным газом. Сейчас в квартире советника работают эксперты.
Галь вместе с женой работал в Цхинвале с 2016 года. Он курировал реформирование республиканского здравоохранения.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.