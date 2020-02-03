Тимошенко потребовала признать, что Украина "летит в пропасть"

Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала от своих коллег признать, что Украина "летит в пропасть". Политик призвала депутатов "честно это признать". Об этом она заявила на заседании Согласительного совета Верховной рады.

"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", - обратилась к парламентариям Тимошенко.

Тимошенко подтвердила свои слова конкретными цифрами. По ее словам, за последние полгода в стране зафиксировано рекордное падение производства, а госбюджет за январь был недовыполнен на 13,8 миллиардов гривен.