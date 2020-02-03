Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала от своих коллег признать, что Украина "летит в пропасть". Политик призвала депутатов "честно это признать". Об этом она заявила на заседании Согласительного совета Верховной рады.
"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", - обратилась к парламентариям Тимошенко.
Тимошенко подтвердила свои слова конкретными цифрами. По ее словам, за последние полгода в стране зафиксировано рекордное падение производства, а госбюджет за январь был недовыполнен на 13,8 миллиардов гривен.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.