Эрдоган сказал "Слава Украине" на встрече с Зеленским

Президент Турции Тайип Эрдоган находится с официальным визитом в Киеве. Турецкий лидер совершил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Церемония встречи состоялась у Мариинского дворца в Киеве, где главы государств осмотрели строй почетного караула, а также выслушали государственные гимны Украины и Турции.

"Слава Украине!" — заявил Эрдоган после звучания украинского гимна.

В ответ турецкий лидер услышал традиционный ответ: "Героям слава".