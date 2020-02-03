Президент Турции Тайип Эрдоган находится с официальным визитом в Киеве. Турецкий лидер совершил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Церемония встречи состоялась у Мариинского дворца в Киеве, где главы государств осмотрели строй почетного караула, а также выслушали государственные гимны Украины и Турции.
"Слава Украине!" — заявил Эрдоган после звучания украинского гимна.
В ответ турецкий лидер услышал традиционный ответ: "Героям слава".
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