В ДНР отказались обменивать пленных "всех на всех"

Самопровозглашенная Донецкая народная республика отказалась проводить обмен "всех на всех" с Киевом. Об этом сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова. По ее словам, проведение обмена не имеет смысла до полного завершения боевых действий в Донбассе.