Самопровозглашенная Донецкая народная республика отказалась проводить обмен "всех на всех" с Киевом. Об этом сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова. По ее словам, проведение обмена не имеет смысла до полного завершения боевых действий в Донбассе.
"Потому что будут новые задержания, пока нет закона об амнистии, пока нет закона, запрещающего преследование лиц, которые участвовали в конфликте на Донбассе. То есть каждому человеку можно какие-то претензии предъявить. Соответственно, обмен "всех на всех" невозможен до полной остановки конфликта", — пояснила Морозова.
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