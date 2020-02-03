Пресс-служба Российских железных дорог сообщила о приостановке железнодорожного сообщения с Северной Кореей.

"В соответствии с обращением Министерства железных дорог КНДР от 1 февраля 2020 года № F-003/109 о временном прекращении железнодорожного пассажирского движения между Россией и КНДР с 3 февраля 2020 года до особого указания приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов с КНДР через пограничный переход Хасан (РФ) - Туманган (КНДР)", - сказано в сообщении компании.