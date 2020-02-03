Известный пластический хирург из Донецка Андрей Сотник был убит в Киеве вечером 2 февраля. По информации полиции, неизвестный выстрелил ему в спину на улице Саксаганского, сообщение поступило в районе 18 часов.
"Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. Для его розыска и задержания ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция", - сообщили представители украинского МВД.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство".
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.