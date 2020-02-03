В Киеве застрелили известного хирурга из Донецка

Известный пластический хирург из Донецка Андрей Сотник был убит в Киеве вечером 2 февраля. По информации полиции, неизвестный выстрелил ему в спину на улице Саксаганского, сообщение поступило в районе 18 часов.

"Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. Для его розыска и задержания ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция", - сообщили представители украинского МВД.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство".