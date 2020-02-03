Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву

Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта Шарль-де-Голль отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.

По рассказам пассажиров, лайнер в Шереметьево должен был вылететь в 00:45 (02:45 по мск), однако успел только вырулить на взлетную полосу, как из кабины пилотов послышались "звуки скандала".

Пассажирам сообщили о драке в кабине и самолет вернулся обратно. После замены экипажа лайнер наконец-то взлетел, на в салоне было очень холодно и командир корабля, спустя час полета, принял решение возвращаться в аэропорт вылета.