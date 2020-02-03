Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта Шарль-де-Голль отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.
По рассказам пассажиров, лайнер в Шереметьево должен был вылететь в 00:45 (02:45 по мск), однако успел только вырулить на взлетную полосу, как из кабины пилотов послышались "звуки скандала".
Пассажирам сообщили о драке в кабине и самолет вернулся обратно. После замены экипажа лайнер наконец-то взлетел, на в салоне было очень холодно и командир корабля, спустя час полета, принял решение возвращаться в аэропорт вылета.
"В парижском аэропорту нас пересадили в другой самолет, и мы наконец-то отправились в Москву", — рассказывают пассажиры "невезучего" рейса по прилету в аэропорт назначения.
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