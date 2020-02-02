Токаев выразил готовность провести встречу с Трампом в любой точке мира

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео в Казахстане. Он заверил американского представителя, что готов встретиться с Дональдом Трампом в любой точке мира.