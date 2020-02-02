Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео в Казахстане. Он заверил американского представителя, что готов встретиться с Дональдом Трампом в любой точке мира.
"Токаев, напомнив о краткой встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передал американскому лидеру наилучшие пожелания и выразил надежду на встречу с ним в любой точке планеты, назвав в качестве предпочтительного варианта Казахстан", - рассказала пресс-служба президента Казахстана.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.