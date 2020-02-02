Британская полиция ищет хозяина Кольца Всевластия

Полиция задержала группу воров в графстве Северный Йоркшир и обнаружила у них ворованное Кольцо Всевластия. Однако хозяина украшения правоохранители найти не смогли, поэтому обратились к общественности. Информация о поиске владельца кольца была опубликована на официальной странице британской полиции в Facebook.

"Так как это очень необычное украшение, мы надеемся, что кто-то узнает гравировку и расскажет нам, кому оно должно принадлежать по закону. Мы уверены, что кто-то где-то по нему скучает", - написали полицейские.

Пользователи соцсети очень иронично восприняли обращение полицейских. В ответ им поступило большое количество шуток и колких комментариев. Многие рекомендовали правоохранителям надеть кольцо на палец и тогда хозяин найдет их сам.