В Китае зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Министерство сельского хозяйства Китая сообщило о вспышке птичьего гриппа H5N1 в провинции Хунань. Инфекцию обнаружили в районе Шуанцин города Шаоян на предприятии, где выращивали цыплят-бройлеров. Уже 4 500 особей птиц погибли от недуга.

Пока о случаях заражения людей ничего неизвестно.

Примечательно, что провинция Хунань находится по соседству с эпицентром вспышки коронавируса провинцией Хубэй.