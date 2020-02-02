Министерство сельского хозяйства Китая сообщило о вспышке птичьего гриппа H5N1 в провинции Хунань. Инфекцию обнаружили в районе Шуанцин города Шаоян на предприятии, где выращивали цыплят-бройлеров. Уже 4 500 особей птиц погибли от недуга.
Пока о случаях заражения людей ничего неизвестно.
Примечательно, что провинция Хунань находится по соседству с эпицентром вспышки коронавируса провинцией Хубэй.
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