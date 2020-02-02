Кремль обратил внимание на то, что предложенная Трампом "сделка века" Израилю и Палестине не соответствует ряду резолюций Совета безопасности ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Существует целый набор соответствующих резолюций СБ ООН. Невооружённым глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюций Совбеза", - пояснил представитель Кремля.
"Мы видим реакцию палестинцев, видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана. Это, безусловно, заставляет задуматься о его жизнеспособности", - добавил Песков.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.