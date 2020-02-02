В Кремле нашли ряд нарушений в "сделке века" Трампа

Кремль обратил внимание на то, что предложенная Трампом "сделка века" Израилю и Палестине не соответствует ряду резолюций Совета безопасности ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.