В Сети появились снимки легких, пораженных коронавирусом

Журнал Radiology впервые опубликовал снимки легких, пораженных коронавирусной инфекцией. Снимки принадлежат 33-летней женщине, которая была госпитализирована в китайском городе Ланьчжоу с повышенной до 39 градусов температурой.

Первая фотография показывает пораженную область легких, которая создает эффект "матового стекла". Вторая фотография была сделана три дня назад и на ней область поражения легких существенно расширилась.