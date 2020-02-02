Британские дипломаты должны "сидеть отдельно" от свои коллег в ЕС

Министерство иностранных дел Великобритании разослало своим дипломатам новые директивы. Согласно инструкции дипломаты должны занять независимую позицию от бывших коллег по Европейскому союзу. Документ был подписан главой британского МИД Домиником Раабом.

Глава британского внешнеполитического ведомства указал на то, что Евросоюз не должен помешать представителям Великобритании высказывать свою позицию. Дипломат даже рекомендовал своим коллегам "сидеть отдельно" от представителей ЕС.