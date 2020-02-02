Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украину ожидает распад. По мнению грузинского политика, страна будет поделена на пять государств. В распаде Саакашвили обвинил украинские власти и их "губительную политику".

"Вы должны понять, что эти местные люди, которые уже обросли деньгами, частными армиями... К примеру, у Геннадия Труханова есть частная армия, у харьковского мэра Геннадия Кернеса есть своя армия. Они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин", - пояснил бывший грузинский лидер.