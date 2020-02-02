Около 130 россиян готовы покинуть китайскую провинцию Хубэй из-за вспышки коронавирусной инфекции, которая унесла жизни более 300 жителей Китая. Это сообщил пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров.

"В соответствии с решением о проведении эвакуации российских соотечественников из провинции Хубэй посольство в настоящий момент формирует список граждан России, намеренных в срочном порядке покинуть территорию провинции. Число соотечественников, с которыми мы установили связь, на данный момент составляет 202 человека, из них 130 человек выразили готовность покинуть провинцию Хубэй. О порядке и времени эвакуации будет объявлено дополнительно", - пояснил Егоров.