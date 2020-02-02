Туристы из Хайнаня не хотят уезжать с острова из-за паники

Российские туристы спокойно покидают китайский остров Хайнань, однако они недовольны тем, что их приходится прервать отпуск. Об этом сообщают РИА Новости. Большинство отдыхающих сообщают, что на острове создают "искусственную панику", чтобы вывезти всех туристов.

Ростуризм пообещал, что вернет всех российских туристов с Хайнаня до 4 февраля. Согласно заявлению Татьяны Голиковой, туристов, у которых выявят признаки заболевания, отправят на карантин.