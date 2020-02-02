Российские туристы спокойно покидают китайский остров Хайнань, однако они недовольны тем, что их приходится прервать отпуск. Об этом сообщают РИА Новости. Большинство отдыхающих сообщают, что на острове создают "искусственную панику", чтобы вывезти всех туристов.
Ростуризм пообещал, что вернет всех российских туристов с Хайнаня до 4 февраля. Согласно заявлению Татьяны Голиковой, туристов, у которых выявят признаки заболевания, отправят на карантин.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.