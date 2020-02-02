Эвакуированных из Китая американцев не выпускают из военной базы

Из Китая, где свирепствует эпидемия коронавируса, эвакуировали 195 американцев. Однако их разместили на военной базе в Калифорнии и закрыли на карантин. Отрезанными от мира оказались спортсмены, дипломаты и бизнесмены. Их планирует отпустить через 14 дней.

Несколько граждан пытались самовольно покинуть территорию военной базы, однако их предупредили о "необходимости пройти полное медицинское обследование из-за неизвестных рисков общественности". Сейчас с эвакуированным работают специалисты.