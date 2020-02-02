Тимошенко захотела "продать" партию "Слуга народа"

Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко опубликовала в Facebook объявление о продаже депутатов партии "Слуга народа". Так она прокомментировала заявление парламентария Евгения Брагара, который посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить долг по ЖКХ.

"У меня есть объявление: "Продаются слуги народа. Особой породы: без мозгов и совести. Цена символическая", - написала политик в соцсети.

Тимошенко подчеркнула, что заявление Брагара является "позором и стыдом".