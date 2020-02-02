Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко опубликовала в Facebook объявление о продаже депутатов партии "Слуга народа". Так она прокомментировала заявление парламентария Евгения Брагара, который посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить долг по ЖКХ.
"У меня есть объявление: "Продаются слуги народа. Особой породы: без мозгов и совести. Цена символическая", - написала политик в соцсети.
Тимошенко подчеркнула, что заявление Брагара является "позором и стыдом".
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.