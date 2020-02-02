Власти Китая направили в Ухань 1400 военных медиков

В город Ухань, который считается источником эпидемии коронавируса в Китае, направили 1400 медиков вооруженных сил КНР. Они будут работать в специальном госпитале, который был построен за несколько дней для лечения больных с коронавирусом.

Госпиталь начнет свою работу 3 февраля и вместит порядка 2600 пациентов. Второй аналогичный госпиталь начнет свою работу 6 февраля.