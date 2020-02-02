В город Ухань, который считается источником эпидемии коронавируса в Китае, направили 1400 медиков вооруженных сил КНР. Они будут работать в специальном госпитале, который был построен за несколько дней для лечения больных с коронавирусом.
Госпиталь начнет свою работу 3 февраля и вместит порядка 2600 пациентов. Второй аналогичный госпиталь начнет свою работу 6 февраля.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.