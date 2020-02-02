Сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги встречи белорусского лидера Александра Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео, на которой Штаты заявили о готовности на 100% обеспечить Белоруссию нефтью. Российский политик назвал такой ход Помпео "узнаваемым". По его мнению, раньше подобным трюком "на новый уровень" вывели экс-президента Украины Виктора Януковича.
"Посол США Джеффри Пайетт сыграл заметную роль", - отметил сенатор.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.