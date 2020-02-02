Пушков оценил стремление США обеспечить Белоруссию нефтью

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги встречи белорусского лидера Александра Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео, на которой Штаты заявили о готовности на 100% обеспечить Белоруссию нефтью. Российский политик назвал такой ход Помпео "узнаваемым". По его мнению, раньше подобным трюком "на новый уровень" вывели экс-президента Украины Виктора Януковича.