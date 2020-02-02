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Источник Правда.Ру

Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу

Мир

2 февраля в силу вступили новые правила получения шенгенских виз. Об этом напомнила пресс-служба Еврокомиссии. Изменился порядок выдачи краткосрочных виз в 22 страны Евросоюза, входящих в шенгенскую зону и четыре ассоциированные с союзом страны: Лихтенштейн, Исландию, Норвегию и Швейцарию.

"Единая краткосрочная виза, выданная одной из этих стран, распространяется на поездки по 26 странам Шенгенского соглашения сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода", - отметили в Еврокомиссии.

Теперь у желающих получить шенгенскую визу появилась возможность заполнить анкету в электронном виде и подать заявление на визу за шесть месяцев до предполагаемой поездки. Также на 20 евро увеличился визовый сбор, который теперь составляет 80 евро.

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