Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Немецкому самолету, летевшему из Китая, не разрешили посадку в Москве
Вьетнам приостановил авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Журналисты вспомнили, что Сергей Бодров говорил о США
Гоген Солнцев хочет поехать на "Евровидение" от РФ вместо Панайотова
Жительница Казахстана распространяла фейки о коронавирусе. Ее задержали
Телегин больше не скрывает отношения с Гончар
Аббас планирует прекратить все отношения с США и Израилем
Источник Правда.Ру

Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными

Мир

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр оказалась возмущена отказом России разрешить посадку немецкого самолета, летевшего из Китая. По ее словам, российская сторона оправдалась тем, что аэропорт обладает недостаточной пропускной способностью.

"У нас было разрешение на перелет, разрешение на посадку также было обещано", - заявила глава немецкого Минобороны.

"Мы обязательно обсудим это с федеральным министерством иностранных дел на следующей неделе", - добавила Крамп-Карренбауэр.

китай москва посадка самолет аэропорт германия эвакуация коронавирус аннегрет крамп-карренбауэр
Актуальная аналитика
Репродуктология
Противопоказания современных методов контрацепции
Авто
Первая встреча с Африкой. Автопробег Москва — Марракеш
Силовые структуры
Битва при Легнице: как завершилось столкновение монголов и европейских рыцарей
Последние материалы
Немецкому самолету, летевшему из Китая, не разрешили посадку в Москве
Вьетнам приостановил авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Журналисты вспомнили, что Сергей Бодров говорил о США
Гоген Солнцев хочет поехать на "Евровидение" от РФ вместо Панайотова
Жительница Казахстана распространяла фейки о коронавирусе. Ее задержали
Телегин больше не скрывает отношения с Гончар
Аббас планирует прекратить все отношения с США и Израилем
Патриарх Кирилл считает, что Бога необходимо вписать в Конституцию
Белоруссия призвала США к "более активному участию" в стране
Ле Пен спрогнозировала распад Евросоюза
Популярное
Профилактика
5 способов снять спазмы сосудов без лекарств

Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.

5 способов снять спазмы сосудов без лекарств
Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Мир. Новости мира
Си Цзиньпин сделал тревожное заявление об эпидемии коронавируса
Шоу-бизнес
Елена Князева может быть больна коронавирусом
Соломон Соловьев Формула небес Бориса Ельцина - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Поздравления блокадников обернулись травлей Василий Амирджанов Петр Фадеев Одна зарядка для всех смартфонов Петр Фадеев
Комментарии
Три снайпера, которые вошли в историю, как лучшие в своем роде
Белоруссия призвала США к "более активному участию" в стране
Симоньян: влиянию коронавируса подвержены только этнические китайцы
Симоньян: влиянию коронавируса подвержены только этнические китайцы
"Спасибо за риск": Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск
Симоньян: влиянию коронавируса подвержены только этнические китайцы
Симоньян: влиянию коронавируса подвержены только этнические китайцы
"Спасибо за риск": Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск
Ле Пен спрогнозировала распад Евросоюза
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
"Спасибо за риск": Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск
США пообещали полностью обеспечить Белоруссию нефтью
США пообещали полностью обеспечить Белоруссию нефтью
Можно ли оправдать керченских "депутатов в шубах"
Можно ли оправдать керченских "депутатов в шубах"
США пообещали полностью обеспечить Белоруссию нефтью
Проклова: Петросян развращает общество
Эксперт дал комментарий по зарплате Медведева на новом посту
Помпео: в том, что Украина не выполняет Минские соглашения, виновата РФ
Беглый командир Донбасса оскорбил память русских добровольцев
Оливер Стоун: США ждет неминуемое возмездие за зло
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ