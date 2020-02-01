Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр оказалась возмущена отказом России разрешить посадку немецкого самолета, летевшего из Китая. По ее словам, российская сторона оправдалась тем, что аэропорт обладает недостаточной пропускной способностью.

"У нас было разрешение на перелет, разрешение на посадку также было обещано", - заявила глава немецкого Минобороны.

"Мы обязательно обсудим это с федеральным министерством иностранных дел на следующей неделе", - добавила Крамп-Карренбауэр.