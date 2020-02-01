Полицейские Казахстана задержали сотрудницу фармацевтической компании, которая распространяла ложную информацию о коронавирусе посредством голосовых сообщений в мессенджерах. Это произошло в Актюбинской области страны.
"В ходе допроса она признала факт распространения ею заведомо ложной информации и искренне раскаялась в содеянном", - пояснили в МВД Казахстана.
Ранее полицейские выявили распространение ложной информации о коронавирусе при мониторинге социальных сетей и мессенджеров.
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