Глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает выход Великобритании из Евросоюза первым шагом к формированию независимых государств в Европе, который приведет к распаду Европейского союза. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
"Евросоюз останется в истории как громкий провал, - написала она. - Brexit должен ознаменовать начало строительства Европейского альянса независимых наций, к чему мы призываем и чего хочет подавляющее большинство европейцев", - написала Ле Пен.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.