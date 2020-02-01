Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Ле Пен спрогнозировала распад Евросоюза

Мир » Европа

Глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает выход Великобритании из Евросоюза первым шагом к формированию независимых государств в Европе, который приведет к распаду Европейского союза. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Евросоюз останется в истории как громкий провал, - написала она. - Brexit должен ознаменовать начало строительства Европейского альянса независимых наций, к чему мы призываем и чего хочет подавляющее большинство европейцев", - написала Ле Пен.

brexit распад брэксит марин ле пен независимость великобритания европейский союз выход из евросоюза национальное объединение
Актуальная аналитика
Репродуктология
Противопоказания современных методов контрацепции
Авто
Первая встреча с Африкой. Автопробег Москва — Марракеш
Силовые структуры
Битва при Легнице: как завершилось столкновение монголов и европейских рыцарей
Последние материалы
Патриарх Кирилл считает, что Бога необходимо вписать в Конституцию
Белоруссия призвала США к "более активному участию" в стране
Ле Пен спрогнозировала распад Евросоюза
Противопоказания современных методов контрацепции
Захар Прилепин зарегистрировал партию "За Правду"
В красноярской школе туалет переоборудовали под учительскую
Крутой сообщил, что Панайотов может представить Россию на "Евровидении"
Первая встреча с Африкой. Автопробег Москва — Марракеш
Степаненко назвала дочь Петросяна от первого брака "своей дочкой"
Путин приказал военным самолетам эвакуировать россиян из Китая
Популярное
Профилактика
5 способов снять спазмы сосудов без лекарств

Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.

5 способов снять спазмы сосудов без лекарств
Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Мир. Новости мира
Си Цзиньпин сделал тревожное заявление об эпидемии коронавируса
Шоу-бизнес
Елена Князева может быть больна коронавирусом
Соломон Соловьев Формула небес Бориса Ельцина - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Поздравления блокадников обернулись травлей Василий Амирджанов Петр Фадеев Одна зарядка для всех смартфонов Петр Фадеев
Комментарии
"Спасибо за риск": Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск
Ле Пен спрогнозировала распад Евросоюза
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
"Спасибо за риск": Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск
США пообещали полностью обеспечить Белоруссию нефтью
США пообещали полностью обеспечить Белоруссию нефтью
Можно ли оправдать керченских "депутатов в шубах"
Можно ли оправдать керченских "депутатов в шубах"
США пообещали полностью обеспечить Белоруссию нефтью
Проклова: Петросян развращает общество
Эксперт дал комментарий по зарплате Медведева на новом посту
Помпео: в том, что Украина не выполняет Минские соглашения, виновата РФ
Беглый командир Донбасса оскорбил память русских добровольцев
Оливер Стоун: США ждет неминуемое возмездие за зло
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Die Welt: военная мощь России велика как никогда
Тайна генерала Павлова: за что расстреляли Героя Советского Союза
Собчак заявила, что у нее "корона-вирус"
Москва: Украина коварно обманула ПАСЕ
Три снайпера, которые вошли в историю, как лучшие в своем роде
Симоньян: влиянию коронавируса подвержены только этнические китайцы
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ