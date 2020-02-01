Ле Пен спрогнозировала распад Евросоюза

Глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает выход Великобритании из Евросоюза первым шагом к формированию независимых государств в Европе, который приведет к распаду Европейского союза. Об этом она написала на своей странице в Twitter.