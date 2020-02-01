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В Китае запретили снимать кино из-за коронавируса

Мир

Комитет кинематографии при Федерации общественных организаций радио и телевидения Китая запретил всем кинокомпаниям вести съемки во время эпидемии коронавируса. 

"В период борьбы с коронавирусом все компании и рабочие группы, занимающиеся съёмкой кинолент и телесериалов, а также актёры в соответствии с распоряжением правительства должны временно прекратить работу", - написано на сайте ведомства.

Нарушители будут наказаны согласно действующему китайскому законодательству.

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