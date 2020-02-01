Комитет кинематографии при Федерации общественных организаций радио и телевидения Китая запретил всем кинокомпаниям вести съемки во время эпидемии коронавируса.
"В период борьбы с коронавирусом все компании и рабочие группы, занимающиеся съёмкой кинолент и телесериалов, а также актёры в соответствии с распоряжением правительства должны временно прекратить работу", - написано на сайте ведомства.
Нарушители будут наказаны согласно действующему китайскому законодательству.
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