В Китае запретили снимать кино из-за коронавируса

Комитет кинематографии при Федерации общественных организаций радио и телевидения Китая запретил всем кинокомпаниям вести съемки во время эпидемии коронавируса.

"В период борьбы с коронавирусом все компании и рабочие группы, занимающиеся съёмкой кинолент и телесериалов, а также актёры в соответствии с распоряжением правительства должны временно прекратить работу", - написано на сайте ведомства.

Нарушители будут наказаны согласно действующему китайскому законодательству.