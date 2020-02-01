США пообещали полностью обеспечить Белоруссию нефтью

Госсекретарь США Майп Помпео находится с рабочим визитом в Минске. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко поблагодарил американского чиновника за "риск". Помпео заверил, что Вашингтон сделает все возможное, чтобы Белоруссия укрепила суверенитет и независимость.

Представитель США пообещал белорусскому лидеру, чтобы Вашингтон сможет на 100% обеспечить страну нефть по конкурентноспособным ценам.