Ванга предупреждала людей о коронавирусе

Еще в 70-х годах прошлого века болгарская провидица Вангелия Гуштерова, известная как Ванга, рассказывала о "страшной заразе", которая унесет жизни многих людей. По словам провидицы, эпидемия начнется примерно в первом десятилетии XXI века, и ее эпицентром станет Африка.

Ясновидящая поведала, что на создание вакцины уйдет не меньше года. Такого же мнения придерживаются и современные эксперты. О предсказании болгарской провидицы мог знать основатель компании Microsoft Билл Гейтс, который вместе с женой пожертвовал 10 миллионов долларов на борьбу с распространением вируса 2019-nCoV в Африке.

По состоянию на утро 1 февраля, от коронавирусной инфекции в Китае погибли 259 человек.