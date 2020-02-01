Президент Турции Тайип Эрдоган запланировал рабочую поездку на Украину, чтобы провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Встреча глав государств пройдет в Киеве 3 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.
В рамках визита турецкого президента в Киев пройдет заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Сообщается, что лидеры обсудят укрепление стратегического сотрудничества между странами на всех уровнях.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.