Эрдоган приедет на Украину, чтобы встретиться с Зеленским

Президент Турции Тайип Эрдоган запланировал рабочую поездку на Украину, чтобы провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Встреча глав государств пройдет в Киеве 3 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.

В рамках визита турецкого президента в Киев пройдет заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Сообщается, что лидеры обсудят укрепление стратегического сотрудничества между странами на всех уровнях.