Далай-лама раскрыл, как обезопасить себя от коронавируса

Далай-лама дал совет буддистам, как избежать заражения коронавирусом и прекратить распространение опасного заболевания. Он порекомендовал чаще читать мантру Тары.

Мантра Тары - одна из самых распространенных мантр в буддизме. Ее посвятили богине Таре, которая достигла просветления и теперь помогает другим достичь такого же состояния.