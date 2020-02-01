Далай-лама дал совет буддистам, как избежать заражения коронавирусом и прекратить распространение опасного заболевания. Он порекомендовал чаще читать мантру Тары.
Мантра Тары - одна из самых распространенных мантр в буддизме. Ее посвятили богине Таре, которая достигла просветления и теперь помогает другим достичь такого же состояния.
"Его Святейшество заявил, что начитывание мантры Тары может стать одним из способов борьбы с эпидемией. Его Святейшество поделился своей голосовой записью... начитывания этой мантры и порекомендовал произносить ее как можно чаще", - сообщили в фонде "Сохраним Тибет".
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.