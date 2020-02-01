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В ДНР обнаружили источник сейсмической активности

Мир » Бывший СССР » Украина

Российские ученые совместно со своими коллегами из ДНР выявили эпицентр сейсмической активности в городе Макеевка. Ранее жители одного из районов города сообщали о мощных подземных толчках, которые приводили к легким разрушениям. Властями республики была закуплена аппаратура сейсмического контроля "Ермак-5".

"Он находится в 5-10 метрах впереди работающей лавы шахты "Калиновская-Восточная" на уровне примерно 730 метров - на той же глубине, где работают горняки. По-моему, эпицентр перемещается вместе с продвижением лавы", - сообщил руководитель рабочей группы по установлению природы колебаний, доктор технических наук Николай Лобков.

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