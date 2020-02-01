В ДНР обнаружили источник сейсмической активности

Российские ученые совместно со своими коллегами из ДНР выявили эпицентр сейсмической активности в городе Макеевка. Ранее жители одного из районов города сообщали о мощных подземных толчках, которые приводили к легким разрушениям. Властями республики была закуплена аппаратура сейсмического контроля "Ермак-5".