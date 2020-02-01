Российские ученые совместно со своими коллегами из ДНР выявили эпицентр сейсмической активности в городе Макеевка. Ранее жители одного из районов города сообщали о мощных подземных толчках, которые приводили к легким разрушениям. Властями республики была закуплена аппаратура сейсмического контроля "Ермак-5".
"Он находится в 5-10 метрах впереди работающей лавы шахты "Калиновская-Восточная" на уровне примерно 730 метров - на той же глубине, где работают горняки. По-моему, эпицентр перемещается вместе с продвижением лавы", - сообщил руководитель рабочей группы по установлению природы колебаний, доктор технических наук Николай Лобков.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.