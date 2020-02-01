Оперная певица протаранила особняк Трампа на джипе

Оперная певица из штата Коннектикут Ханна Ремхилд была задержана спецслужбами США из-за своей выходки. Она пыталась въехать на своем внедорожнике в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Женщине предъявили обвинения не связанные с терроризмом, поскольку она вела себя неадекватно.

Сообщается, что певица въехала на закрытую территорию поместья, а потом начала танцевать на крыше своей машины и выкрикивать разные оскорбления. Охрана поместья и полицейские пытались поговорить с нарушительницей, но она заперлась в машине.

Затем злоумышленница пыталась скрыться, но полицейские прострелили колеса автомобиля и задержали ее.