Компания Apple сообщила, что экстренно закрывает все магазины в Китайской Народной Республике из-за эпидемии короанвирусной инфекции. Торговые точки компании не будут работать до 9 февраля.
Китайский город Ухань стал эпицентром вспышки коронавируса в Китае. В стране от коронавируса погибли более двухсот человек, еще более десяти человек инфицированны.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.