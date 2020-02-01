В Китае закрывают все магазины Apple из-за коронавируса

Компания Apple сообщила, что экстренно закрывает все магазины в Китайской Народной Республике из-за эпидемии короанвирусной инфекции. Торговые точки компании не будут работать до 9 февраля.

Китайский город Ухань стал эпицентром вспышки коронавируса в Китае. В стране от коронавируса погибли более двухсот человек, еще более десяти человек инфицированны.