Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, что принял приглашение поучаствовать в Параде Победы.
"Что касается 75-летия Дня победы, естественно, с большим удовольствием принимаю приглашение посетить именно в этот день Москву, побывать на Красной площади, посмотреть парад Победы. Это наш общий праздник, действительно, великая победа", - сказал Токаев на встрече с Мишустиным.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.