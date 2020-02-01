Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, что принял приглашение поучаствовать в Параде Победы.

"Что касается 75-летия Дня победы, естественно, с большим удовольствием принимаю приглашение посетить именно в этот день Москву, побывать на Красной площади, посмотреть парад Победы. Это наш общий праздник, действительно, великая победа", - сказал Токаев на встрече с Мишустиным.