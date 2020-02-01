31 января ровно в полночь в силу вступило соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. С этого момента начался переходный период, когда стороны будут вести торговые переговоры.
30 января Совет Евросоюза одобрил соглашение об условиях, на которых Великобритания покидает ЕС. Ранее стороны неоднократно переносили дату выхода страны из объединения.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.