Великобритания официально вышла из Евросоюза

31 января ровно в полночь в силу вступило соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. С этого момента начался переходный период, когда стороны будут вести торговые переговоры.

30 января Совет Евросоюза одобрил соглашение об условиях, на которых Великобритания покидает ЕС. Ранее стороны неоднократно переносили дату выхода страны из объединения.