Известный писатель Стивен Кинг сообщил своим подписчикам, что удаляет учетную запись из-за политической рекламы и отсутствия защиты персональных данных.

"Я ухожу из Facebook. Меня не устраивает поток ложной информации, которая допустима в его политической рекламе, и я не уверен в его способности защитить персональные данные пользователей", - написал Кинг в Twitter.