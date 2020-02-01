Известный писатель Стивен Кинг сообщил своим подписчикам, что удаляет учетную запись из-за политической рекламы и отсутствия защиты персональных данных.
"Я ухожу из Facebook. Меня не устраивает поток ложной информации, которая допустима в его политической рекламе, и я не уверен в его способности защитить персональные данные пользователей", - написал Кинг в Twitter.
Напомним, компания Facebook попала в несколько крупных скандалов. Социальную сеть уличили в использовании личных данных пользователей для продвижения политической рекламы.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.