Путин предложил Китаю помощь в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин направил китайскому лидеру Си Цзиньпиню телеграмму со словами поддержки. Российский президент предложил своему китайскому коллеге помощью в борьбе с коронавирусом. Путин отметил готовность "оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь в связи с коронавирусом".