Президент России Владимир Путин направил китайскому лидеру Си Цзиньпиню телеграмму со словами поддержки. Российский президент предложил своему китайскому коллеге помощью в борьбе с коронавирусом. Путин отметил готовность "оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь в связи с коронавирусом".
"Российские компетентные ведомства ориентированы на самое тесное взаимодействие с соответствующими китайскими структурами в целях скорейшего преодоления этой общей угрозы", - подчеркнул Владимир Путин в обращении к китайскому лидеру.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.