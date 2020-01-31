"Издевательство": защитники Донбасса вывесили флаг Украины

Украинские журналисты разгоняют в социальных сетях новую "сенсацию". На позиции донецких ополченцев на Светлодарской дуге рядом с флагами России вывесили украинский флаг. Примечательно, что его повесили вверх ногами (сверху желтый цвет, снизу голубой). Это не знак о капитуляции, а показательное отношение защитников Донбасса к оккупантам, сообщает Rusvesna.su.

Ранее самопровозглашенные республики узнали, что на передовую должны прибыть съемочные группы для съемки новых фейковых репортажей об обстрелах украинских позиций. Военнослужащие ДНР и ЛНР решили подготовить для них сюрприз и разместили перевернутый украинский флаг.