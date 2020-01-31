Украинские журналисты разгоняют в социальных сетях новую "сенсацию". На позиции донецких ополченцев на Светлодарской дуге рядом с флагами России вывесили украинский флаг. Примечательно, что его повесили вверх ногами (сверху желтый цвет, снизу голубой). Это не знак о капитуляции, а показательное отношение защитников Донбасса к оккупантам, сообщает Rusvesna.su.
Ранее самопровозглашенные республики узнали, что на передовую должны прибыть съемочные группы для съемки новых фейковых репортажей об обстрелах украинских позиций. Военнослужащие ДНР и ЛНР решили подготовить для них сюрприз и разместили перевернутый украинский флаг.
"Россияне решили поиздеваться над флагом Украины на передовой на Светлодарской дуге и повесили его вверх ногами", — отреагировали на провокацию журналисты из Украины.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.