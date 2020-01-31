Иран обвиняет США в участии в производстве наркотиков в Афганистане

Нам никогда не удастся победить наркоторговцев и уменьшить количество зелья, если США не перестанут поддерживать производство наркотиков в Афганистане.

С таким заявлением выступил в Тегеране генерал Эскандар Момени, генеральный секретарь иранского штаба по борьбе с наркотиками.

Иран - один воин в поле

Говоря о достижениях Ирана в антинаркотической кампании, Момени подчеркнул, что европейские страны не только не помогают Исламской Республике, но и блокируют кампанию в стране.

Об этом сегодня пишет Tasnim News.

"Производство наркотиков в Афганистане растет с каждым годом. Теперь нет никаких сомнений в том, что американские войска и оккупанты в Афганистане вносят свой вклад в этот процесс", — цитирует слова чиновника издание.

США дестабилизируют обстановку

По словам генерала, американцы "работают над созданием небезопасной обстановки в регионе, не выбирая средств и методов, один из которых — поддержка производства наркотиков".

"Во время поездки я был удивлен, когда официальное лицо одной европейской страны, объявило, что их эмиссары обнаружили только 2,5 кг наркотиков за год. Они слепые? Или им так надо?" — говорит иранский чиновник.

Почему Ирану важно победить наркотрафик

Как уточняет Tasnim News, граница Ирана с Афганистаном имеет протяженность — 900 км. Поэтому территория его используется в качестве основного канала для контрабанды афганских наркотиков в Европу. Иран уже потратил свыше $ 700 млн на охрану границ. А борьба с наркоторговцами стоила жизни 4 тысячам полицейских.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, Исламская Республика конфискует в восемь раз больше опия и в три раза больше героина, чем все остальные страны мира вместе взятые.

А между тем...

Напомним, что Джон Сопко, генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана, отчитываясь перед Конгрессом, сказал, что на эту программу потрачено почти $137 миллиардов…