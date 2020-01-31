Нам никогда не удастся победить наркоторговцев и уменьшить количество зелья, если США не перестанут поддерживать производство наркотиков в Афганистане.
С таким заявлением выступил в Тегеране генерал Эскандар Момени, генеральный секретарь иранского штаба по борьбе с наркотиками.
Говоря о достижениях Ирана в антинаркотической кампании, Момени подчеркнул, что европейские страны не только не помогают Исламской Республике, но и блокируют кампанию в стране.
Об этом сегодня пишет Tasnim News.
"Производство наркотиков в Афганистане растет с каждым годом. Теперь нет никаких сомнений в том, что американские войска и оккупанты в Афганистане вносят свой вклад в этот процесс", — цитирует слова чиновника издание.
По словам генерала, американцы "работают над созданием небезопасной обстановки в регионе, не выбирая средств и методов, один из которых — поддержка производства наркотиков".
"Во время поездки я был удивлен, когда официальное лицо одной европейской страны, объявило, что их эмиссары обнаружили только 2,5 кг наркотиков за год. Они слепые? Или им так надо?" — говорит иранский чиновник.
Как уточняет Tasnim News, граница Ирана с Афганистаном имеет протяженность — 900 км. Поэтому территория его используется в качестве основного канала для контрабанды афганских наркотиков в Европу. Иран уже потратил свыше $ 700 млн на охрану границ. А борьба с наркоторговцами стоила жизни 4 тысячам полицейских.
По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, Исламская Республика конфискует в восемь раз больше опия и в три раза больше героина, чем все остальные страны мира вместе взятые.
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