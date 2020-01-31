Бизнес на протесте: фабрика в Иране процветает, выпуская флаги США

Выражение "кому война, а кому мать родна" — идеально определяет положение иранской фабрики по изготовлению флагов. Так хорошо, как сейчас, дела на предприятии не шли никогда.

Расположенная в городе Хомейн, фабрика занимает, как оказалось, очень прибыльную нишу: здесь делают флаги США, Великобритании и Израиля. По две тысячи штук в месяц.

Кому нужны флаги "врагов"

Все просто. Устойчивый спрос на флаги держится потому, что их очень любят сжигать демонстранты на многочисленных митингах и акциях протеста.

А после событий 3 января, когда США убили иранского генерала Касема Сулеймани, а Иран ответил ракетным ударом по американской базе, расположенной в Ираке, даже этих флагов стало не хватать.