Пятый день по окнам многоэтажки стреляют. А полиция бездействует

Неизвестный стрелок вот уже пятый день "развлекается", ведя огонь по окнам многоэтажного дома в Одессе.

Об этом сегодня пишут практически все СМИ Украины.

По данным журналистов, к которым за помощью обратились жители дома, попавшего под обстрел, неизвестный "террорист" огонь ведет прицельно, по живым мишеням.

Правоохранители стоят тихонько в сторонке

Напуганные жители дома уже после первых выстрелов обратились в полицию. Но, по их словам, реакции — "ровно ноль".

"Мы тут мишенями себя ощущаем. Сами уже приблизительно установили, откуда стреляют — с четвертого этажа дома напротив. А участковый даже не дослушал. Наряд вызывали — не едут. Боятся? Или считают, что мы массово тут с ума посходили?", — говорят жильцы квартир, по окнам которых вот уже пятый день ведется стрельба.

Впрочем, отмечают журналисты, правоохранители зашевелились, как только узнали, что ситуацию "взяли под контроль" СМИ.

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"Как пояснил участковый, обнаружить стрелка — вопрос времени. Но, вероятнее всего, он отделается только штрафом", — говорится в материале ТСН.