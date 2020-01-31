Оливер Стоун: США ждет неминуемое возмездие за зло

Оливер Стоун, американский режиссер, прославившийся своими документальными фильмами, среди которых немало рассказывающих "о сильных мира сего", считает, что США непременно ожидает "возмездие за зло".

Об этом он рассказал в интервью Рафаэлю Корреа, экс-президенту Эквадора, а теперь ведущему RT.

"Соединенные Штаты давно уже стали "силой зла" для тех людей, которые хотят реформ, стремятся изменить положение вещей. И в своем упорном желании величия они (США — прим. ред) не хотят даже думать о том, что есть в нашем мире некая историческая сила, которая контролирует баланс. И несет возмездие тем, кто его нарушает. Именно эта сила запускает бумеранг. И бумеранг этот прилетит к США непременно", — говорит Стоун.

А еще режиссер заявил, что вся американская "хваленая" демократия существует лишь "на словах".