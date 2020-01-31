Оливер Стоун, американский режиссер, прославившийся своими документальными фильмами, среди которых немало рассказывающих "о сильных мира сего", считает, что США непременно ожидает "возмездие за зло".
Об этом он рассказал в интервью Рафаэлю Корреа, экс-президенту Эквадора, а теперь ведущему RT.
"Соединенные Штаты давно уже стали "силой зла" для тех людей, которые хотят реформ, стремятся изменить положение вещей. И в своем упорном желании величия они (США — прим. ред) не хотят даже думать о том, что есть в нашем мире некая историческая сила, которая контролирует баланс. И несет возмездие тем, кто его нарушает. Именно эта сила запускает бумеранг. И бумеранг этот прилетит к США непременно", — говорит Стоун.
А еще режиссер заявил, что вся американская "хваленая" демократия существует лишь "на словах".
"В стране всем правят деньги. Доллар — бог и господин. Отсюда и коррупция, которая в разы выше, чем в других странах мира", — утверждает режиссер.
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