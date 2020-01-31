В бундестаге рассказали, как Горбачев позволил НАТО обмануть СССР

О том, что НАТО, некогда давшее твердое обещание Советскому Союзу не расширяться на Восток, абсолютно о нем забыло и уже начало подступать вплотную к границам современной России — правопреемницы СССР, заявил Александер Ной, представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге.

Его точка зрения на сегодняшнюю ситуацию — последствие обмана со стороны НАТО изложено в статье на портале Freiheitsliebe.

Правительство Горбачева дало себя обмануть

Как следует из опубликованного материала, "СССР дал себя обмануть",

"когда отказался от закрепления обещаний североатлантического альянса не расширяться дальше Германии, при условии, что она, после разрушения Берлинской стены целиком останется в составе НАТО. Это стало непростительной ошибкой становившегося все менее дееспособным советского руководства при Горбачеве", — пишет немецкий политик.

Принцип "открытых дверей"

Именно после этого, подчеркивает Ной, уже в 1999 году, руководствуясь принципом "открытых дверей" НАТО начало медленно и планомерно расширяться. Что и делает до сих пор.

"Наглядным подтверждением этому будут крупнейшие за последние 25 лет учения "Защитник Европы 2020"1, которые проведет НАТО в марте 2020 года. Они организуются под предлогом "российской угрозы", но ведь всем понятно, что озвученный повод — надуман, а истинный агрессор — сам НАТО. Москва же пока еще продолжает придерживаться оборонительной позиции", — констатирует автор материала.

1Справка "Правда.Ру":

Ранее руководством блока НАТО было заявлено, что в учениях "Защитник Европы 2020" будут участвовать порядка 37 тысяч военных из разных стран. Одной только американской техники будет 13 тысяч единиц.