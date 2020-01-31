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Достали даже своих: в Киеве просят Россию выдвинуть Украине ультиматум

Мир » Бывший СССР » Украина

Позиция власти Украины по вытеснению русского языка перешла допустимые грани. России пора вмешаться и поставить Украине ультиматум. Причем жесткий, чтобы за невыполнение требований последовали серьезные последствия.

Так считает Михаил Погребинский, киевский политолог. Своими мыслями он поделился в интервью газете "Взгляд.ру".

России пора заступиться за русскоговорящих украинцев

По мнению украинского политолога, президент Зеленский усугубляет проблему, порожденную курсом, взятым еще Леонидом Кучмой и продолженным Петром Порошенко. И притеснения русскоговорящих людей в стране будут продолжаться, пока Россия не вмешается.

"Нужно, чтобы российские власти сформулировали жесткие требования, которые представляли бы серьезные последствия для украинской власти и экономики",

— говорит Погребинский.

Закон об образовании - прямое нарушение прав человека

"Я сам голосовал за Владимира Зеленского, но тогда даже предположить не мог, чем обернется для страны правление данного лидера. Один закон об образовании чего стоит. Тут, наверное, пора уже европейский суд по правам человека подключать", — резюмирует политолог.

Напомним, что ранее положения закона об образовании, принятого на Украине 16 января, раскритиковала бывший министр юстиции страны.

Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

Темы политолог ультиматум права человека михаил погребинский русскоговорящие на украине
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