ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России

В четверг на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы рассматривалась резолюция, подготовленная по результатам мониторинга выполнения странами — членами организации своих обязательств.

В документе есть несколько претензий к России, часть из которых касается ситуации на Украине.

Предваряя обсуждение, глава российской делегации, вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой выступил против данного документа, заявив, что Москву "не устраивает хамский подход в отношении нее".

Какие претензии есть к России

В резолюции ПАСЕ говорится, что Россия не выполняет решений международной организации в части

соблюдения прав человека,

выполнения решений ЕСПЧ,

касающейся крымского вопроса,

требований привлечь к ответственности причастных к катастрофе малайзийского Boeing MH17 на востоке Украины в 2014 году.

Что должны сделать власти страны

"полностью выполнять минские соглашения".

исключить причастность РФ к ополчению на востоке Украины.

Кого не устраивает "поведение" России

Большинство антироссийских поправок, вошедших в документ, были внесены украинской и грузинской делегациями.

Как сообщается, резолюция была принята при низком кворуме: "за" — 49 депутатов, "17" — против, "воздержались" — 3.

В ассамблею входит 321 парламентарий. Где были еще 252 депутата ПАСЕ в момент голосования и что они думают по поводу документа — не уточняется.