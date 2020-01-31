В четверг на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы рассматривалась резолюция, подготовленная по результатам мониторинга выполнения странами — членами организации своих обязательств.
В документе есть несколько претензий к России, часть из которых касается ситуации на Украине.
Предваряя обсуждение, глава российской делегации, вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой выступил против данного документа, заявив, что Москву "не устраивает хамский подход в отношении нее".
В резолюции ПАСЕ говорится, что Россия не выполняет решений международной организации в части
Большинство антироссийских поправок, вошедших в документ, были внесены украинской и грузинской делегациями.
Как сообщается, резолюция была принята при низком кворуме: "за" — 49 депутатов, "17" — против, "воздержались" — 3.
В ассамблею входит 321 парламентарий. Где были еще 252 депутата ПАСЕ в момент голосования и что они думают по поводу документа — не уточняется.
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