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Депутат Рады: Украина в ПАСЕ лезет в мятый костюм Порошенко

Мир » Бывший СССР » Украина

Нет ничего неожиданного, сенсационного или неправомочного в том, что полномочия российской делегации в ПАСЕ подтверждены в полном объеме. Это очевидно всем. И госпожа Ясько, руководитель делегации Украины, в своей оценке в корне неправа. Видимо, ей отказал здравый смысл.

Таково мнение Олега Волошина, украинского дипломата и депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", озвученное им в эфире ТК NewsOne.

Напомним, что украинская делегация выступала против ратификации полномочий РФ в ПАСЕ, т. к. считает, то это "усугубит кризис в организации".

В чем не права Ясько

"Госпожа Ясько пишет, что в то время, как Европа верит в диалог с Россией, мы считаем, что его вести нельзя. Тогда непонятно,

  • что Зеленский делал в Париже, зачем участвовал в саммите "нормандской четвертки"?
  • почему он добивается любой ценой встречи с Путиным, например, как это было в Израиле?

Это не диалог? Где здравый смысл?", — задает вопросы Волошин.

Мира на Украине не будет без диалога с Россией

Более того, политик уверен, что мир на Украине установить можно только путем диалога с Россией.

"Ведите этот диалог. Для чего ПАСЕ вообще существует? Нет, они лезут в мятый костюм Порошенко, абсолютно продолжая его линию. В итоге рейтинг партии Порошенко растет, а "Слуги народа" — падает. У украинцев уже подозрение закрадывается: "А не проголосовали ли мы случайно за Порошенко? Может нас обманули? У меня ответа на этот вопрос нет", — говорит депутат.

Напомним, что ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме. А руководитель нашей делегации Петр Толстой стал вице-спикером организации.

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