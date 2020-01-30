ВОЗ: вспышка коронавируса - ЧС международного значения

ВОЗ объявила вспышку новой пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV медицинской ЧС международного значения.

Об этом написано в сообщении организации в Twitter 30 января.

"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса 2019-nCoV", — объявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебреисус.

И он же посчитал нужным уточнить:

"Позвольте мне четко заявить: эта декларация не является вотумом недоверия #Китаю. Напротив, ВОЗ по-прежнему верит в способность Китая контролировать вспышку заболевания."Скорость, с которой #China обнаружила вспышку, изолировала вирус, секвенировала геном и поделилась им с ВОЗ и миром, очень впечатляет "

В сообщении организации говорится еще и о том, что ее сотрудники усердно работают с "национальными и международными партнерами в области здравоохранения", чтобы быстрее справиться со вспышкой инфекции:

"Мы бы видели гораздо больше случаев за пределами Китая к настоящему времени — и, вероятно, смертей — если бы не усилия правительства и прогресс, которого они добились для защиты своего собственного народа и народов мира".

Напомним, что 30 января Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем и закрыла границу с этой страной на Дальнем Востоке. Сделано это было для того, чтобы "не пустить" коронавирус в Россию.

По данным Роспотребнадзора в нашей стране пока нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом.