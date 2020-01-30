Ассанж-старший: у заключенных порядочности больше, чем у правителей

У заключенных тюрьмы строгого режима Белмарш в Британии порядочности больше, чем у правительств четырех стран — США, Швеции, Австралии и Великобритании вместе взятых.

Это основная мысль заявления, сделанного отцом Джулиана Ассанжа, основателя сайта Wikileaks, передает сегодня издание Sputnik.

Джон Шиптон рассказал в интервью изданию, что его сына перевели, наконец, из одиночной камеры в общую.

"Представляете, это сделано было после прошения, поданного группой заключенных. Поддержка арестантов — все, что есть у Джулиана в тюрьме".

По словам отца Ассанжа, состояние его сына "все еще весьма плачевное. С тех пор, как такой диагноз поставил консилиум врачей, ничего не изменилось. Но сейчас, по крайней мере, рядом с ним люди есть, которым он не безразличен, судя по тому, что они для него сделали".

Экстрадиция в США - дамоклов меч над головой Ассанжа

Тревожит Шиптона то, что США "постоянно выдвигают новые обвинения, чтобы продолжить юридическое похищение" Джулиана Ассанжа.

"Таково русло американской политики последних лет", — говорит Шиптон.

Напомним, что после задержания основателя сайта Wikileaks в апреле 2019 года лондонский суд приговорил его к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции Ассанджа в США, где его обвиняют в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, начались 2 мая. Если будет принято решение о выдаче, Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение в Америке.

Очередные слушания по делу об экстрадиции пройдут уже в феврале.