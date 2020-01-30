У заключенных тюрьмы строгого режима Белмарш в Британии порядочности больше, чем у правительств четырех стран — США, Швеции, Австралии и Великобритании вместе взятых.
Это основная мысль заявления, сделанного отцом Джулиана Ассанжа, основателя сайта Wikileaks, передает сегодня издание Sputnik.
Джон Шиптон рассказал в интервью изданию, что его сына перевели, наконец, из одиночной камеры в общую.
"Представляете, это сделано было после прошения, поданного группой заключенных. Поддержка арестантов — все, что есть у Джулиана в тюрьме".
По словам отца Ассанжа, состояние его сына "все еще весьма плачевное. С тех пор, как такой диагноз поставил консилиум врачей, ничего не изменилось. Но сейчас, по крайней мере, рядом с ним люди есть, которым он не безразличен, судя по тому, что они для него сделали".
Тревожит Шиптона то, что США "постоянно выдвигают новые обвинения, чтобы продолжить юридическое похищение" Джулиана Ассанжа.
"Таково русло американской политики последних лет", — говорит Шиптон.
Напомним, что после задержания основателя сайта Wikileaks в апреле 2019 года лондонский суд приговорил его к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции Ассанджа в США, где его обвиняют в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, начались 2 мая. Если будет принято решение о выдаче, Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение в Америке.
Очередные слушания по делу об экстрадиции пройдут уже в феврале.
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