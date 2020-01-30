Посленовогодняя поездка президента Украины Владимира Зеленского в Оман вызывает большой интерес у некоторой части Верховной Рады.
Так, депутаты от "Европейской солидарности" потребовали "раскрыть детали визита":
размещено на партийной странице в Facebook.
"Народные депутаты требуют раскрыть состав делегации, которая сопровождала Президента во время "высоких встреч с иностранными лидерами". Если визит действительно имел официальный статус, Офис Президента должна обнародовать программу пребывания с перечнем встреч президента, указав ответственных лиц за организацию визита", -написано в обращении нардепов.
Напомним, что в первых числах января 2020 года украинские СМИ распространили информацию о "роскошном отдыхе президента", которую впоследствии опровергла пресс-служба главы государства, сообщив, что Зеленский находится в Омане "с рабочим визитом".
"Наибольший интерес общества вызывает информация о финансировании поездки. По сообщениям из ОПУ (Офис президента Украины — прим.ред) Зеленский улетел в Оман за свой счет. Однако затраты на эту поездку Президент Украины не отразил, вопреки закону, в своей декларации. Несмотря на возможный официальный статус визита, народные депутаты требуют сообщить стоимость перелетов и проживания для всей делегации, в том числе представителей УГО и сопровождающего персонала, и указать источники финансирования этого визита", — требуют в своем запросе депутаты — оппозиционеры.
Судя по количеству и содержанию комментариев под постом в Facebook, народ на Украине "запасается попкорном" в ожидании очередного коррупционного скандала во власти.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.