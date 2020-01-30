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Источник Правда.Ру

В Раде потребовали от Зеленского "раскрыть тайну" визита в Оман

Мир » Бывший СССР » Украина

Посленовогодняя поездка президента Украины Владимира Зеленского в Оман вызывает большой интерес у некоторой части Верховной Рады.

Так, депутаты от "Европейской солидарности" потребовали "раскрыть детали визита":

  • источники финансирования поездки на Аравийский полуостров,
  • состав делегации,
  • программу пребывания и встреч.

Заявление депутатов партии, которая до недавнего времени называлась "Блок Петра Порошенко",

размещено на партийной странице в Facebook.

"Народные депутаты требуют раскрыть состав делегации, которая сопровождала Президента во время "высоких встреч с иностранными лидерами". Если визит действительно имел официальный статус, Офис Президента должна обнародовать программу пребывания с перечнем встреч президента, указав ответственных лиц за организацию визита", -написано в обращении нардепов.

Напомним, что в первых числах января 2020 года украинские СМИ распространили информацию о "роскошном отдыхе президента", которую впоследствии опровергла пресс-служба главы государства, сообщив, что Зеленский находится в Омане "с рабочим визитом".

Этому на Украине мало кто поверил

"Наибольший интерес общества вызывает информация о финансировании поездки. По сообщениям из ОПУ (Офис президента Украины — прим.ред) Зеленский улетел в Оман за свой счет. Однако затраты на эту поездку Президент Украины не отразил, вопреки закону, в своей декларации. Несмотря на возможный официальный статус визита, народные депутаты требуют сообщить стоимость перелетов и проживания для всей делегации, в том числе представителей УГО и сопровождающего персонала, и указать источники финансирования этого визита", — требуют в своем запросе депутаты — оппозиционеры.

Судя по количеству и содержанию комментариев под постом в Facebook, народ на Украине "запасается попкорном" в ожидании очередного коррупционного скандала во власти.

Темы оман верховная рада владимир зеленский европейская солидарность
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